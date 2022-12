Budanow: Rosjanie zakupili od Iranu 1700 dronów. Wykorzystali pół tysiąca

Rosja zakupiła od Iranu 1700 dronów kamikaze Shahed-136. Dostarczane są one w partiach - powiedział szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow w rozmowie z "The New York Times". Według niego Teheran odmawia wsparcia Rosji dostawami pocisków balistycznych, gdyż obawia się sankcji.