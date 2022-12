Przez 30 lat żył w ciemności. W Polsce 55-letni Ukrainiec odzyskał wzrok

Tegoroczne święta będą dla Serhija Sydorenko, 55-letniego Ukraińca, który przyjechał do Polski, wyjątkowe. Trzydzieści lat wcześniej jego oczy zostały poparzone, przez co przez kilkadziesiąt lat nie widział twarzy swoich najbliższych. Jedyne, co rejestrował jego wzrok, to światło i ruch...