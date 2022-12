Najnowsze udokumentowanie zbrodni w Buczy. Materiał New York Times.

Zebranie wszelkich nagrań z dronów, kamer przemysłowych, telefonów świadków. NYT dotarł do konkretnych ruskich zbrodniarzy, i ich rodzin. Najlepszy, i najbardziej szczegółowy materiał z tego, co działo się w Buczy w marcu tego roku. TO NIE ZBRODNIE SAMEGO PUTINA, TO ZBRODNIE NARODU ROSYJSKIEGO.