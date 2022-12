Były szef Pentagonu: Ukraińcy okaleczyli konwencjonalne siły Rosji na lata

Rosjanie nie są w stanie pokonać Ukraińców, więc nie będą w stanie pobić NATO. To, co zrobili Ukraińcy, to okaleczyli konwencjonalne siły Rosji na długie, długie lata. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nie będą w stanie zagrażać państwom przy swojej granicy - powiedział w rozmowie z PAP...