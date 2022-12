Zalukaj - ładnie ubrany scam

Cześć wam wszystkim, przychodzę do was ze znanym scamem. A mianowicie serwisem Zalukaj - który w bardzo nieprzejrzysty i przebiegły sposób identyfikuje się jako wyszukiwarka filmów. Kilka dni temu zakupiłem u nich (świadomie) jednorazowy dostęp do "wyszukiwarki" za majątek bo kosztowało mnie to...