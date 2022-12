"Bracie, wracaj tu do nas". Jak polski neurochirurg został w Ukrainie...

Do samochodu wrzucił jedzenie dla niemowlaków i ruszył na granicę z Ukrainą. To, co miało być kilkunastogodzinnym wypadem, zmieniło się w wielomiesięczną walkę o życie. Nie o swoje życie walczył jednak.