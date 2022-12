ZUS liczy, że sprawa rozejdzie się po kościach. Mogą ci się należeć pieniądze

Pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) podlegają dziedziczeniu po śmierci osoby, która je zebrała. Nie wszyscy o tym wiedzą. Co więcej, ZUS, który dysponuje tymi środkami finansowymi, nie ma obowiązku automatycznie ich wypłacić. Co zrobić, by odzyskać te pieniądze?