Czekał 3 godziny na ładowanie bo przed nim były 24 Tesle. Piękny świat nadciąga

Gdy popularność samochodów elektrycznych wzrośnie, szykują się kolejki. Widać to było 25 grudnia. W kilku miejscach w UK, kierowcy stali po 3, 4, a nawet 6 godzin, żeby naładować swoje Tesle. "Ktoś pilnował, żeby użytkownicy nie byli świniami i nie ładowali się do końca, bo to nie fair."-dodają