1 stycznia zdrożeją paliwa. Okaże się, jak bardzo przepłacamy

1 stycznia 2023 r. to koniec obniżonego VAT-u na paliwa, ich ceny wzrosną. Ale mniej, niż można się spodziewać. Dlaczego? Bo sprzedawcy już dawno podnieśli ceny, by rzekomo nie uderzyć w nas podwyżką. Czyli płacimy dziś za dużo, by przyzwyczajać się do wysokich cen. Dziękujemy, panie Obajtku!