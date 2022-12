Pomóż mi znaleźć taką skarbonkę!

Dla większości będzie to śmieszne. Kupiłem córce taką skarbonkę gdy się urodziła. Dzisiaj się potłukła. Córka płacze od dwóch godzin że go kochała. Może komuś zalega? Chętnie odkupię. Może ktoś umie super skleić taką porcelanę? Proszę o pomoc nie mogę patrzeć na jej łzy. Lis z home and you