"Nie uciekniemy od podniesienia wieku emerytalnego"

W najbliższych latach do publicznego systemu emerytalnego budżet będzie musiał dopłacać kilka razy więcej niż teraz. - Jest źle, nadchodzą chude lata. Ale to nie jest nic, co nie byłoby przewidziane i wyliczone w prognozach - komentuje dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego w...