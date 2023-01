USA: pracownik obsługi naziemnej został wciągnięty przez silnik samolotu

W czasie, gdy należący do Envoy Air samolot Embraer ERJ-175 (nr. N264NN) wykonujący lot AA-3408 z Montgomery, AL do Dallas Ft. Worth, TX przygotowywał się do odlotu, doszło do tragicznego wypadku w którym zginął bagażowy. Wg doniesień lokalnych mediów został wessany przez jeden z silników samolotu.