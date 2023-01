Ceny paliw były sztucznie zawyżane? Premier: nie ma co szukać dziury w całym

Jeśli ceny na stacjach są stabilne, to trzeba się tylko z tego cieszyć i nie ma co szukać dziury w całym - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, zapytany o to, czy ceny paliw w ostatnich miesiącach były zawyżane. Taki zarzut pojawił się po nagłym obniżeniu cen hurtowych przez PKN Orlen...