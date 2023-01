14 lat temu powstał Bitcoin

3 stycznia 2009 roku, za sprawą anonimowego twórcy kryjącego się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, powstał pierwszy block w sieci Bitcoin. Nieprzerwanie od tamtego dnia, średnio co 10 minut, do łancucha jest dodawany kolejny blok zawierający transakcje warte miliony dolarów. Tick tock, next block!