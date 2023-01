W Polsce brakuje pielęgniarek a rząd nie zrobił nic aby sprowadzić imigrantki

Średnia wieku w zawodzie pielęgniarki w Polsce to dzisiaj około 53 lata. Liczba pielęgniarek odchodzących na emerytury znacznie przewyższa liczbe osób podejmujących ten zawód. Pomimo że Polska sprowadza miliony imigrantów to nikt nie podjął decyzji o ściągnięciu do Polski pielęgniarek z zagranicy