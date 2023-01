Pendolino za 199 złotych z Warszawy do Gdańska i Krakowa

Za przejazd z Warszawy do Krakowa czy z Trójmiasta do stolicy zapłacimy aż 199 złotych w klasie 2 lub 304 złote w klasie 1! Bilet na pociąg EIP z Gdańska Głównego do Katowic w cenie bazowej to koszt 251 złotych, a do Krakowa 264 złote! Czy przejazd autem jest tańszy niż pociągiem?