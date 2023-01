Orlen sprzedawał w Czechach paliwo taniej. Z kolei w Polsce było prawie...

W grudniu ceny paliw w Czechach były tańsze lub na tym samym poziomie, co w Polsce. I to bez obniżki podatku VAT. Dotyczy to także stacji Benzina należących do Orlenu. Ponadto w niektóre grudniowe dni cena netto paliwa w Polsce była jedną z najwyższych w Europie. Mimo że w tym samym...