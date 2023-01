RadioZet: Komendant Szymczyk nie odchodzi, bo Kamiński boi się o siebie

Mimo wybuchu w KGP do którego doprowadził Komendant Szymczyk jego dymisji wciąż nie doczekaliśmy. Wg naszych źródeł w PiS to Mariusz Kamiński, szef MSW zaczął obawiać się, czy dymisja na szczycie policji nie będzie pretekstem do tego, by partyjni wrogowie zażądali odejścia jego samego z rządu.