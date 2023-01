Do kogo należy Arktyka i Antarktyda?

Od początku XX wieku trwa wyścig i zarazem przepychanki o to kto ma większe prawa do tych terenów. Państwa zdając sobie sprawę ze znaczenie z tych terenów jak i z możliwości eskalacji napięcia związanego z rywalizacją o nie, postanowiły siąść do stołu i w sposób pokojowy rozwiązać kwestie...