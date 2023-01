Rzecznik niemieckiego rządu: Patrioty trafią zarówno do Polski, jak i do Ukrainy

- Patrioty z Niemiec trafią zarówno do Polski, jak i do Ukrainy - przekazał korespondentowi Polsat News w Berlinie rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. Jak dodał, liczba baterii, które trafią do Polski, nie zostanie zredukowana w związku z dostawą do Kijowa.