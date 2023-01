Wypadek nastolatków z Lublina. Młodzi ludzie igrali ze śmiercią. Jest nagranie.

Na jaw wychodzą nowe fakty na temat wypadku samochodowego w Lublinie, w którym zginęło troje nastolatków. Wszystko wskazuje na to, że doprowadziła do niego brawura. Pasażerowie nagrali filmik, jak pędzą 140 km/h, a w tle słuchać komentarz 'Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli kur*a!"