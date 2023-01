Korwin: nawet w czasie wojny nie pozwoliłbym Rosji obrażać ani na jej temat...

"Powiedzmy to jasno. Jestem politykiem polskim - i gdybym miał poważny powód by wojnę Rosji (lub innym) wypowiedzieć i szansę na jej wygranie - to bym wojnę wszczął; oczywiście: nie przeciwko cywilom. Ale nawet podczas wojny nie pozwoliłbym Rosji obrażać ani na jej temat kłamać."