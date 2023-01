Nowy podatek cukrowy zagrozi sadownikom - będziemy płacić za cukier z owoców!

Ministerstwo zdrowia z resortem finansów planują opodatkować opłatą cukrową m.in. nektary, soki wzbogacone witaminami i napoje z co najmniej 20 proc. zawartością soku z owoców czy warzyw. Zdaniem Krajowej Unii Producentów Soków to szkodliwe plany, które doprowadzą do kolejnych podwyżek.