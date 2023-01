Czy TVP nakręci film "Nasi ludzie w Episkopacie" na wzór tego o Tusku?

Znalezisko ku odświeżeniu pamięci funkcjonariuszy TVP. Abp Michalik witający uroczyście w Warszawie przywódcę religijnego dziś wzywającęgo do mordowania Ukraińców: "To wielki i doniosły moment w historii Zamku Królewskiego. To także wielki zaszczyt gościć tutaj patriarchę Cyryla I."