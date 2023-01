Zamiast pluszaka można wyciągnąć sobie bryłkę węgla. Jakie czasy, taka sztuka

Katowicka galeria sztuki Dagma Art może pochwalić się wyjątkowym eksponatem. To maszyna do losowania... węgla. - Maszyna jest działająca. Każda osoba odwiedzająca galerię może spróbować swoich sił w losowaniu i - jeśli szczęście będzie jej sprzyjało - zabrać bryłkę węgla do domu - zachęca...