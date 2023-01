Budżet Polski na 2023 r. jest fikcją. Prawdziwy deficyt jest kilkukrotnie...

Budżet na 2023 r. jest bezprawny i nieprawdziwy. Prawdziwy deficyt to nie uchwalone przez Sejm 68 mld zł, tylko co najmniej 235 mld zł. Z formalnego, fałszywego budżetu miliardy są wyprowadzane — po to, by do wyborów jesienią obywatele nie poznali prawdziwej skali katastrofy finansów...