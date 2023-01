Rząd chce mieć dostęp do twojego maila i Messengera

Ponad dwa lata powstawało Prawo Komunikacji Elektronicznej. Przepisy mające przede wszystkim chronić klientów sieci telekomunikacyjnych. Rząd nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał ich do własnych celów i zrobił sobie furtkę do dostępu do komunikatorów internetowych.