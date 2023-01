Nowe narzędzie Policji umożliwiające permanentną inwigilację w roku wyborczym

Policja bez problemu sprawdzi, co lajkujesz w sieci. Dotrze do wszystkich zasobów twojego telefonu, czy tabletu, nawet tych szyfrowanych i usuniętych. Będzie też mogła na żywo śledzić twoją lokalizację. Jak ustalił reporter RMF FM KGP pozyskała licencje do nowych narzędzi informatyki śledczej.