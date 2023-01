1250 pojazdów wojskowych z USA właśnie przybyło do Holandii

w celu wzmocnienia NATO. Cały sprzęt pancerny przenosi się do Polski/Litwy Duża liczba czołgów i pojazdów wojskowych armii amerykańskiej zaczęła przybywać w środę do holenderskiego portu Vlissingen, zanim skierowała się do Polski i Litwy w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO