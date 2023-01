Policjanci zaglądali z wysięgnika do mieszkania. Rzecznik Praw Obywatelskich...

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się policyjną interwencją wobec Lotnej Brygady Opozycji. We wtorek policja zaangażowała straż pożarną, by przez około godzinę zaglądać z wysięgnika do mieszkania, które wynajęli aktywiści. Obok odbywały się obchody tzw. miesięcznicy smoleńskiej...