Zrobili jedną kategorię "gender neutral" i żadna kobieta nie jest nominowana XD

Z cyklu "kto mógł to przewidzieć"? Gdy znieśli osobną kategorię dla kobiet i stworzyli jedną dla wszystkich, dla najlepszego artysty w plebiscycie "The Brits", to żadna kobieta nie została nominowana. Swoją drogą strasznie transfobiczne i sugerujące-płeć podejście, szczególnie w przypadku Styles'a.