Rosyjska rakieta która trafiła w blok w Dnieprze to muzealny pocisk Raduga Ch-22

Do atakowania ukraińskich miast użyli starych i niebezpiecznych w eksploatacji rakiet przeciwokrętowych. Rosyjska rakieta, która trafiła i zniszczyła blok mieszkalny w mieście Dniepr, to najprawdopodobniej pocisk manewrujący Ch-22, odpalony z bombowca Tu-22M3. Rakiety te mają ok. 60 lat.