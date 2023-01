Polska jak Katar. Gigantyczne dysproporcje płciowe wśród imigrantów w Polsce

Od kilku lat gwałtownie rośnie liczba imigrantów w Polsce. To co rzuca się w oczy i co chyba każdy zauważył to fakt, że gdy spotykamy obcokrajowca bardzo rzadko jest to kobieta. Każdego roku 75-80% przyjezdnych to mężczyźni. Polsce bliżej w tej kwestii do standardów znanych z krajów arabskich...