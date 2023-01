Algorytmy Google sprawiają, że społeczeństwa są coraz bardziej podzielone....

Różnice te wydają się wciąż tylko pogłębiać, brakuje przestrzeni oraz chęci na dialog, a najgorsze jest chyba szufladkowanie, że "jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Gdyby się zastanowić, można by stwierdzić, że do tego rozwarstwienia przykładają się algorytmy personalizujące Google.