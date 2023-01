Rzesza samotnych matek w Polsce. Dopłacamy do nich miliardy złotych

Już co czwarte dziecko w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich. Przybywa także rozwodów, które głównie inicjują kobiety. Co piąta rodzina w Polsce to dziś samotna matka z dziećmi. Nie wszyscy byli partnerzy płacą alimenty i rola utrzymania niepełnej rodziny spada na państwo