Belgia: Nawet 200 000euro kary za brak remontu do pożądanej klasy energetycznej

Dotyczy to nowych nabywców nieruchomości w Belgii. Nowy nabywca będzie miał 5 lat na przeprowadzenie remontu do osiągnięcia przymusowo wymaganej efektywności energetycznej. W przypadku niewykonania remontu grożą kary w wysokości do 200tys. euro! Prawo to weszło w życie 1 stycznia 2023r.