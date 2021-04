Banaś o przeszukaniu w mieszkaniu syna: "Przypomina mi to czasy bolszewickie"

"Przypomina mi to czasy bolszewickie, gdy zostałem skazany. Dziś w rzekomo wolnej Polsce robi się to samo. To w czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier" - powiedział Marian Banaś na briefingu prasowym przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli.