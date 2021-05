Przysięgły w procesie Chauvina w koszulce BLM, mógł skłamać w kwestionariuszu.

Wypłynęło zdjęcie jednego z przysięgłych w koszulce BLM GET YOUR KNEE OFF OUR NECKS z protestu w sierpniu 2020. Wzbudza to poważne wątpliwości co do jego bezstronności. Brandon Mitchell - bo o nim mowa, w wywiadach zachęca też innych ludzi do zasiadania w jury, bycia zmianą i inspiracją dla innych.