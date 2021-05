Na TVP.info ceny paliw poniżej 4 zł. Pereira: to był błąd.

Na portalu TVP.info artykuł o aktualnych cenach paliw zilustrowano zdjęciem z cenami wynoszącymi ok. 4 zł. - Zdjęcie ilustracyjne do tego tekstu zostało już zmienione, to był błąd - przyznał Samuel Pereira, redaktor naczelny TVP.info.