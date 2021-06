Skandal! B. szef bezpieki pochowany na Powązkach Wojskowych

Władysław Ciastoń to były szef komunistycznej Służby Bezpieczeństwa i były wiceminister spraw wewnętrznych PRL. W 2019 roku sąd uznał go winnym represjonowania opozycjonistów, co stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię komunistyczną. Generała prawomocnie skazano na.