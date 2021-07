Czechy jak USA - prawo do używania broni teraz także w konstytucji.

Czeski Senat zatwierdził w tym tygodniu wpisanie do konstytucji prawa do użycia broni w określonych warunkach, w obronie własnej bądź innych. To czeska reakcja na unijną tendencję w kwestii regulacji nabywania i posiadania broni palnej.