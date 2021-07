Obecne emisje CO2 w Chinach prawie przewyższają poziom G7

Filmik ilustrujący poziom emisji CO2 chin względem państw należących do grupy G7 w latach 1950-2019.Komentarz eksperta: "Wszyscy konsumujemy chińskie produkty, więc wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Chiny są warsztatem świata i to CO2 odzwierciedla naszą globalną konsumpcję."