Walka Su-35 z Rafale. Wygrywa Francuski Rafale

Egipt potwierdził opinię indyjskich pilotów co do wartości rosyjskich samolotów w starciu z zachodnimi. Okazało się bowiem, że w czasie ćwiczebnej walki powietrznej, myśliwiec Su35 przegrał z francuskim Rafale. Co ciekawe, informację o tej konfrontacji powietrznej nagłośniły rosyjskie media branżowe