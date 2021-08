Francja: Właściciele restauracji zrozpaczeni z powodu przepustki sanitarnej

Właściciele restauracji i kawiarni są rozwścieczeni i zrozpaczeni z powodu obowiązującej we Francji przepustki sanitarnej, koniecznej by wejść do sali restauracyjnej, a nawet do kawiarnianego ogródka. Ich obroty obniżyły się o 30% w skali kraju, a w niektórych miastach i regionach - nawet o połowę.