PE: Pisior Kosma Złotowski i 14 innych członków JURI przegłosowali cenzurę #DSA

Jeśli ktoś Wam powie, że "PiS chroni wolność Internetu" to mu to pokażcie: Komisja JURI przyjęła wczoraj do dalszego procedowania pakiet regulacji wdrażających nowe zasady funkcjonowania platform internetowych - DSA, Digital Services Act. JEDYNY Polak głosujący za cenzurą to Kosma Złotowski (PiS).