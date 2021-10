Konferencja ONZ dot. klimatu wykorzystuje generatory diesla do ładowania Tesli

Nie jesteśmy pewni, czy możemy wymyślić lepszy odpowiednik szaleństwa stojącego za histerią zmian klimatycznych niż to, co podobno dzieje się w Glasgow. 20 elektrycznych Tesli do obsługi wydarzenia, ładowane jest w nocy agregatami diesla.