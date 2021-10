Donald Tusk o inflacji: "Wróciliśmy do inflacji sprzed wejścia Polski do UE"

"Inflacja na poziomie 7 proc. to marnowanie wysiłku każdego Polaka" - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk. Jak zaznaczył, taki wynik to "powrót do inflacji sprzed wejścia Polski do UE". "Polski nie stać na drugą kadencję dla prezesa NBP Adama Glapińskiego" - dodał.