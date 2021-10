Nowe otwarcie, nowe możliwości – dotarłem do usuniętego materiału!

Udało mi się dotrzeć do materiału z lipca 2019, który został usunięty przez funkcjonariuszy propagandy. W świetle kar nałożonych na PL i wstrzymania pieniędzy z Unii, zachwyty nad nową przewodniczącą KE stały się zbyt niewygodne. A to, że jej wybór to sukces pis, wymagało ukrycia przed suwerenem.