Niewygodne dane dla Ziobry. Postępowania w sądach coraz bardziej się dłużą

Dzięki reformie miało być szybciej, a jest o wiele wolniej. Sprawy cywilne procesowe (wzrost z 10,3 miesiąca do 14,8 miesięcy). Prawo pracy (wydłużenie z 8,4 miesiąca do 10,7 miesięcy). Sprawy rodzinne (z 5,8 miesiąca do 8,0 miesięcy). Sprawy gospodarcze (z 13,5 miesiąca do 17,6 miesięcy).