Austria. Projekt ustawy: nawet cztery tygodnie więzienia za odmowę szczepienia

Austriacka policja nie będzie siłą doprowadzać opornych obywateli do punktów szczepień, ale kary za odmowę będą surowe (grzywna lub nawet miesiąc aresztu). Austriacy, którzy się nie zastosują do obowiązku, otrzymają wezwanie na wykonanie szczepienia. Ostateczna wersja ustawy - do 6 XII.